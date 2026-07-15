Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Šesti zákazům navzdory
Řidič nákladní soupravy na sebe upozornil překročením rychlosti.
V minulých dnech vykonávali policisté rychnovského dopravního inspektorátu dohled nad bezpečností a plynulostí silničního provozu na sil. III/30816 v obci Mokré. Krátce po půl deváté ráno jejich radar zaznamenal překročení nejvyšší povolené rychlosti u vozidla zn. Man s přívěsem zn. Kögel, které jelo od Jílovic na Opočno. Policisté se za vozidlem rozjeli a předepsaným způsobem jej zastavili. Řidiči sdělili, že se dopustil překročení rychlosti v obci, kde mu radar naměřil rychlost 65 km/h.
Následnou lustrací policisté zjistili, že za volantem nákladní soupravy sedí 31letý muž, kterému byl teprve na konci června letošního roku uložen zákaz řízení všech motorových vozidel platný až do srpna 2028. O uloženém zákazu přitom prokazatelně věděl. Z evidenční karty řidiče policisté dále zjistili, že se jedná již o jeho šestý zákaz řízení motorových vozidel.
Policisté řidiči na místě zadrželi řidičský průkaz, který měl již dávno odevzdat, a zakázali mu další jízdu. Další úkony následně probíhaly po převozu na dopravní inspektorát.
Po provedení veškerých úkonů mu dopravní policisté sdělili ve zkráceném přípravném řízení podezření ze spáchání trestného činu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za což řidiči hrozí trest odnětí svobody až na 2 léta.
15. července 2026
por. Mgr. Andrea Muzikantová