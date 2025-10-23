Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Šestadvacet dalších policistů darovalo krev ve FNHK
Osmnáct z nich darovalo krev poprvé.
Osmnáct nových policistů se rozhodlo 22. října 2025 začít svou službu veřejnosti symbolickým gestem – darováním krve. K nim se připojilo osm dalších, déle sloužících, policistů z různých útvarů. I přesto, že značná část policistek, policistů či občanských zaměstnanců daruje krev či plazmu pravidelně a průběžně celý rok v rámci všech zdravotnických zařízení v celém kraji, tak se tato hromadnější vlna darování v královéhradecké fakultní nemocnici uskutečnila přesně po dvou měsících.
Policistky či policisté, stejně jako záchranáři či hasiči, zasahují dnes a denně u mimořádných událostí, u nichž jsou svědky situací, kde stojí tváří v tvář těm, kteří krev potřebují nejvíce a kterým zachrání život. K dárcům z řad policejních nováčků se připojil i plk. Mgr. Petr Sehnoutka, ředitel Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje, který absolvoval svůj jubilejní 70. odběr.
Fakultní nemocnice Hradec Králové je pro Policii ČR v Královéhradeckém kraji spolupracujícím partnerem v mnoha oblastech, přičemž dárcovství krve je v posledních měsících patrně tou nejčastěji zmiňovanou. Další průsečík spolupráce intenzivně funguje v rovině toxikologie, kde se společně snažíme detekovat, analyzovat a interpretovat nové psychoaktivní substance (NPS), netradiční drogy a další toxické látky, jejichž výskyt představuje rostoucí hrozbu pro veřejné zdraví i bezpečnost.
Akce měla nejen zdravotní, ale i morální rozměr – nováčci chtěli ukázat, že pomoc druhým je nedílnou součástí policejní práce.
mjr. Magdaléna Vlčková
23.10.2025