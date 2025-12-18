Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Šest kontejnerů v plamenech
Policisté žádají veřejnost o pomoc.
Policisté z Dobrušky dnes krátce po půlnoci přijali oznámení o požáru kontejneru v Solnické ulici v Dobrušce. Oznamovatelka si cestou z práce všimla podezřelé osoby pohybující se poblíž kontejneru. Krátce poté spatřila dým vycházející z kontejneru.
Hlídka okamžitě vyrazila na místo, kde nalezla již hořící kontejner na směsný odpad. Vzápětí zpozorovala další kontejner v plamenech. Jeden z policistů ihned kontaktoval hasiče, zatímco druhý začal požár likvidovat sám hasičským přístrojem. V hasebních pracích ho následně vystřídali místní hasiči, kteří požár zcela uhasili.
Po příjezdu hasičů policisté vyrazili pátrat po podezřelé osobě, která se měla podle získaných informací rychle vzdalovat směrem od náměstí. Osobu se sice nepodařilo nalézt, ale v ulici Belveder objevili další čtyři kontejnery v plamenech. Dosud neznámý žhář má na svědomí poškození celkem šesti kontejnerů na odpad. Předběžná škoda byla vyčíslena na 30 tisíc korun. K požárům došlo kolem půlnoci ze středy na čtvrtek.
Policisté z obvodního oddělení Dobruška zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci, po pachateli pátrají a žádají případné svědky události, kteří si mohli všimnout podezřelé osoby pohybující se z ulice Belveder přes náměstí F. L. Věka do Solnické ulice, nebo mají informace směřující k objasnění případu, aby je kontaktovali na tel. 974 536 701 nebo prostřednictvím linky 158. V případě jeho dopadení a pravomocného odsouzení mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
por. Mgr. Andrea Muzikantová