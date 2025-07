Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje

Šest hodin na svobodě

MOSTECKO - Byl to fakt krátký výlet.

Mostečtí policisté řešili krádež v obchodě i řidiče, který neměl za volantem vůbec sedět. V prvním případě se nestačili strážci zákona divit. Dvě hodiny po poledni vyjížděli do jednoho z místních supermarketů, kde byl ostrahou zadržen nekalý návštěvník. Ten si při pochůzce po prodejní ploše nastrkal do kapes několik brýlí, rukavice, svítilnu, digitální hru nebo například kávu a čokoládu. Vše v hodnotě 1650 korun. S takto nakoupeným zbožím měl vykráčet kolem pokladny z obchodu ven. Chování 52letého muže z Litvínova bylo ovšem zaznamenáno na kamerový systém. Co bylo ovšem pro policisty zarážející je skutečnost, že to bylo pouze 6 hodin, co opustil brány plzeňské věznice Na Borech. Tam ho poslal Okresní soud v Mostě k vykonání téměř dvouletého trestu. V minulosti se totiž dopustil nejednoho majetkového deliktu. Muž tak po pár hodinách na svobodě skončil opět v cele. Policisté muži předali sdělení podezření z přečinu krádeže a ten má slušnou šanci se do vězení vrátit. Očekávat může v případě odsouzení až tříletý trest odnětí svobody.

Prohřešek z nedávné doby si nevzal k srdci ani 40letý Mostečan. Je to několik červencových dní, co mu Městský úřad Příbram uložil zákaz řízení všech motorových vozidel. Ten je platný až do listopadu roku 2026. V úterních dopoledních hodinách se prý chystal do nemocnice v Praze. Výlet mu překazila policejní hlídka, která ho zastavila v ulici W. A. Mozarta. Vzhledem k zjištění policisté muže zadrželi a převezli na obvodní oddělení. Tam si převzal sdělení podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Za to je zákonem stanovená horní hranice trestu až na dva roky.

23. července

