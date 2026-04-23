Sérii vloupání do aut ukončili kriminalisté
Litoměřičtí kriminalisté dopadli muže obviněného ze série vloupání do vozidel.
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Litoměřicích v uplynulých dnech dopadli muže, který je obviněn ze série vloupání do osobních vozidel na území města. Obviněný muž se měl této trestné činnosti dopouštět od září loňského roku.
Muž měl do zaparkovaných automobilů vnikat vždy za použití násilí. Celkem by měl mít na svědomí 22 skutků, přičemž způsobená škoda měla dosáhnout částky 305 tisíc korun. Z vozidel měl odcizovat především osobní věci a různé druhy nářadí.
Kriminalisté dále zjistili, že se těchto činů měl dopouštět i přesto, že byl v posledních letech za obdobnou trestnou činnost již odsouzen.
Vyšetřovatelé mu z tohoto důvodu sdělili obvinění ze spáchání několika trestných činů, konkrétně krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměňování platebního prostředku. V případě prokázání viny mu hrozí trest odnětí svobody až na pět let.
Kriminalisté v této souvislosti apelují na veřejnost, aby nepodceňovala zabezpečení svých vozidel. Připomínají, že auto není trezor, a vyzývají občany, aby v něm nenechávali žádné cenné věci, které by mohly přilákat pozornost pachatelů.
23. 04. 2026
