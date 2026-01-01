Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Sérii krádeží kriminalisté objasnili
Recidivista se po zadržení pod tíhou důkazů přiznal.
Kriminalisté dopadli podezřelého, který se měl podle jejich zjištění dopouštět sériové trestné činnosti na Chomutovsku.
Během února letošního roku policisté přijali oznámení o několika krádežích spáchaných neznámým pachatelem. Jednalo se zejména o vloupání do dodávek, dále domů v rekonstrukci, ale v jednom případě i do sklepní kóje v panelovém domě. K většině skutků došlo během několika únorových nocí. Pachatel si ze zmíněných míst odnášel převážně nářadí (vrtačky, brusky, elektrickou pilu, bourací kladivo, atd.) v celkové hodnotě přesahující 145 tisíc korun, kromě toho způsobil bezmála 30tisícovou škodu v důsledku násilného vniknutí do vozidel a objektů.
Místa krádeží se nacházela nejčastěji v Jirkově, ale také v Chomutově či Kadani.
Policisté operativně pátrací činností a vyhodnocením zajištěných stop zjistili, že krádeží se měl dopouštět 35letý muž z Jirkova, který v tomto „oboru“ není žádným začátečníkem. Několikrát trestaný recidivista, který byl naposledy z výkonu trestu propuštěn před rokem a půl, se po zadržení k trestné činnosti doznal. Část odcizených věcí se policistům podařilo zajistit, avšak většinou se svého „lupu“ dotyčný dle svých slov okamžitě zbavoval prodejem neznámým lidem, čímž si přišel na pár tisíc korun.
Policisté muži sdělili podezření ze spáchání trestných činů krádeže, poškození cizí věci a porušování domovní svobody. V případě prokázání jeho viny u soudu mu hrozí další pobyt za mřížemi, kam by ho soud s ohledem na výši způsobené škody mohl poslat až na pět let.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
Chomutov, 25. února 2026