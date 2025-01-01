Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Série vloupání v centru města má dva obviněné
ÚSTECKO - Kriminalisté obvinili dva muže ze série vloupání v centru Ústí nad Labem
Kriminalisté z Ústí nad Labem zahájili trestní stíhání dvou mužů ve věku 29 a 42 let, které obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a poškození cizí věci. V případě prokázání viny jim hrozí trest odnětí svobody až na tři roky.
Podle dosud zjištěných skutečností se obvinění v průběhu července letošního roku opakovaně dopouštěli majetkové trestné činnosti v centru města Ústí nad Labem, a to zejména vloupání do objektů v rekonstrukci. Jednali ve společném úmyslu a po předchozí domluvě, v jednom případě pak jednal mladší z obviněných samostatně. K vniknutí do objektů využívali násilné překonání oken, dveří či zabezpečení vstupů, přičemž se zaměřovali především na odcizení stavebního a elektrického nářadí. Díky důkladnému zmapování možného pohybu pachatelů, shromáždění a vyhodnocení kamerových záznamů a cílené operativně pátrací činnosti se jim podařilo oba muže vypátrat a shromáždit dostatek důkazního materiálu, na jehož základě bylo zahájeno jejich trestní stíhání. Obvinění měli postupně vniknout do několika objektů, odkud odcizili větší množství nářadí, přičemž v jednom z případů se jim nepodařilo nic odcizit, jelikož byli na místě vyrušeni policejní hlídkou a z místa utekli. Jednáním obou mužů vznikla škoda na odcizených věcech ve výši 1 037 666 korun, další škoda byla způsobena poškozením oken, dveří a dalších částí objektů. Kriminalistům se rovněž podařilo prokázat, že odcizené nářadí dále přeprodávali. Oba obvinění jsou kriminalistům dobře známí, neboť se opakovaně dopouštějí majetkové trestné činnosti. Trestní stíhání je vedeno na svobodě.
Ústí nad Labem 30. prosince 2025
por. Mgr. Veronika Hyšplerová
mluvčí policie Ústeckého kraje