Série vloupání na Blatensku objasněna

Spolupráce veřejnosti pomohla dopadnout zloděje z chatové oblasti. 

Blatenští policisté dopadli podezřelého muže z vloupání do rekreačních objektů v chatové oblasti u rybníka Velká Kuš, v katastru Kadov – Vrbno na Blatensku.

V březnu tohoto roku se podezřelý muž během několika dnů vloupal do čtrnácti chat a přilehlých staveb. Zaměřil se především na nářadí a vybavení. Po sobě zanechal poničené dveře, okna a odcizil motorovou pilu, rozbrusku, aku vrtačku, fukar na listí, gola sadu, autobaterie, rádio. Odcizené věci neodvezl, ale zanechal je na několika místech v chatové oblasti. Majitelé vyčíslili celkovou škodu na 180 000 korun, přičemž z toho 160 000 korun připadá na poškození vzniklé při vloupání.   

Policisté z Blatné okamžitě zahájili intenzivní pátrání. Díky všímavosti svědka, kvalitně zajištěným stopám a dalším operativním poznatkům se jim podařilo během pouhých 15 dnů podezřelého ustanovit a ve spolupráci s kolegy z Plzeňského kraje následně zadržet.

Čtyřicetiletý muž z Klatovska, který je policii známý jako recidivista a uživatel návykových látek, se k činům při výslechu doznal. Do oblasti přijel autem a nebyl zde náhodou. V minulosti se na Blatensku pohyboval a některé majitele objektů dokonce znal.

Díky spolupráci veřejnosti s policií, všímavosti svědků i rychlé a profesionální práci blatenských policistů a kriminalistů se podařilo nejen dopadnout pachatele v rekordním čase, ale také minimalizovat škody a vrátit lidem jejich majetek.

Muž je za své skutky spáchané na Blatensku podezřelý z přečinu krádež a přečinu poškození cizí věci.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
21. dubna 2026

foto - vloupání

foto - vloupání 

foto - vloupání 1

foto - vloupání 1 

foto vloupání

foto vloupání 

