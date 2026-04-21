Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Série vloupání na Blatensku objasněna
Spolupráce veřejnosti pomohla dopadnout zloděje z chatové oblasti.
Blatenští policisté dopadli podezřelého muže z vloupání do rekreačních objektů v chatové oblasti u rybníka Velká Kuš, v katastru Kadov – Vrbno na Blatensku.
V březnu tohoto roku se podezřelý muž během několika dnů vloupal do čtrnácti chat a přilehlých staveb. Zaměřil se především na nářadí a vybavení. Po sobě zanechal poničené dveře, okna a odcizil motorovou pilu, rozbrusku, aku vrtačku, fukar na listí, gola sadu, autobaterie, rádio. Odcizené věci neodvezl, ale zanechal je na několika místech v chatové oblasti. Majitelé vyčíslili celkovou škodu na 180 000 korun, přičemž z toho 160 000 korun připadá na poškození vzniklé při vloupání.
Policisté z Blatné okamžitě zahájili intenzivní pátrání. Díky všímavosti svědka, kvalitně zajištěným stopám a dalším operativním poznatkům se jim podařilo během pouhých 15 dnů podezřelého ustanovit a ve spolupráci s kolegy z Plzeňského kraje následně zadržet.
Čtyřicetiletý muž z Klatovska, který je policii známý jako recidivista a uživatel návykových látek, se k činům při výslechu doznal. Do oblasti přijel autem a nebyl zde náhodou. V minulosti se na Blatensku pohyboval a některé majitele objektů dokonce znal.
Díky spolupráci veřejnosti s policií, všímavosti svědků i rychlé a profesionální práci blatenských policistů a kriminalistů se podařilo nejen dopadnout pachatele v rekordním čase, ale také minimalizovat škody a vrátit lidem jejich majetek.
Muž je za své skutky spáchané na Blatensku podezřelý z přečinu krádež a přečinu poškození cizí věci.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
21. dubna 2026