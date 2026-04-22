Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Série vloupání do vozidel na Liberecku objasněna
Policisté dopadli muže, který má na svědomí vloupání do vozidel ve 37 případech.
Liberečtí kriminalisté zahájili trestní stíhání dvaapadesátiletého muže, kterého obvinili ze spáchání přečinů krádeže, poškození cizí věci a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku.
Obviněný muž se měl trestné činnosti dopouštět již od roku 2024, přičemž ve svém jednání pokračoval i v tom letošním. Během této doby měl vniknout do celkem 37 zaparkovaných osobních vozidel.
Při páchání trestné činnosti pro něj nehrál roli čas ani místo. Vozidla si vybíral především podle jejich obsahu, a to takového, který mu mohl přinést okamžitý užitek, tedy zejména volně odložené či zapomenuté věci, jako jsou peněženky nebo finanční hotovost. Následně vozidlo prohlédl a pokud v něm viděl cenné věci, rozbil skleněnou výplň a vnikl dovnitř. V jednom z případů například odcizil z vozidla krabičku cigaret, ve které se nacházely pouze tři cigarety, přičemž škoda způsobená na poškozeném vozidle přesáhla částku 5 tisíc korun.
Tímto způsobem si měl přijít na finanční hotovost přesahující 60 tisíc korun. Způsobená škoda na poškozených vozidlech však byla výrazně vyšší a přesáhla částku 200 tisíc korun. Takového jednání se dopouštěl i přesto, že byl za obdobnou trestnou činnost v minulosti již odsouzen.
Jeho jednání však na konci minulého týdne nezůstalo bez povšimnutí. Při dalším vloupání byl krátce po činu, jen několik desítek metrů od místa, zadržen přivolanými strážníky liberecké městské policie. Ti jej následně omezili na osobní svobodě a předali k dalším úkonům hlídce Policie České republiky.
Kriminalisté následně podali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl soudem akceptován. Na další rozhodnutí si tak muž už počká ve vazební věznici.
V této souvislosti znovu apelujeme na občany, aby ve svých vozidlech nenechávali žádné cenné věci, a to ani na první pohled skryté. Vozidlo není trezor. I zdánlivě bezcenný předmět může pachatele přilákat.
22. dubna 2026
por. Bc. Klára Jeníčková
oddělení tisku a prevence
KŘP Libereckého kraje