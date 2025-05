Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje

Série vloupání do chat a rodinných domů objasněna

Havířov - obviněný muž v březnu opustil bránu vězení

Skvělá spolupráce policistů obou havířovských obvodních oddělení i kriminalistů, jejich intenzivní operativní činnost, osobní a místní znalost, důsledná práce při vyhodnocování všech získaných stop a poznatků vedla k objasnění série vloupání do chat a rodinných domů v Havířově a blízkém okolí. Má ji mít na „svědomí“ jedenačtyřicetiletý muž s bohatou trestní minulostí, který byl mimochodem začátkem března propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody.

Od konce března do konce dubna letošního roku, tedy zhruba během jednoho měsíce, se měl vloupat do deseti objektů. Většinou měl nejprve překonat oplocení pozemků a následně násilím vniknout do nemovitostí. Ve dvou případech se mu do objektů vloupat nepodařilo a měl odejít s „nepořízenou“. Třikrát byl vyrušen majiteli nebo sousedy a z místa utekl. V jednom případě měl při útěku vytratit odcizený mobilní telefon, jindy si měl zrychlenou ústupovou cestu ztížit dvěma poloprázdnými plastovými přepravkami na pivo, se kterými se dal na útěk. Po několika desítkách metrů je ale odhodil.

I přes tyto „neúspěchy“ měl odcizit různé věci a tím způsobit škodu okolo 46 tisíc korun. Předmětem jeho zájmu měl být převážně alkohol, a to včetně vína a piva. Dále AKU a zahradnické nářadí, oblečení, ale také reproduktory, rádio, finanční hotovost, jedny sportovní boty a tři plechovky sardinek. Další téměř desetitisícovou škodu měl způsobit poškozením.

Koncem dubna, pár dnů po posledním vloupání, byl při běžné kontrole zadržen. Havířovští kriminalisté jej obvinili ze spáchání trestných činů krádeže a porušování domovní svobody. K většině skutků, které jsou mu kladeny za vinu, se doznal. Vzhledem k jeho trestní minulosti mu hrozí trest odnětí svobody až na tři roky. V současnosti je obviněný muž ve vazbě.

12. 5. 2025

