Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Série krádeží z bankomatů
Plzeňští kriminalisté objasnili sérii krádeží, ke kterým docházelo na různých místech nejen v Plzeňském kraji, ale i mimo něj. Policejní komisař zahájil trestní stíhání 50letého muže, kterého obvinil ze spáchání přečinu krádeže.
Podle dosud zjištěných skutečností měl obviněný během pouhých tří dnů, od 25. března letošního roku, postupně odcizit finanční hotovost z bankomatů, a to celkem ve 13 případech. Celková škoda byla vyčíslena na více než 122 tisíc korun. Jednotlivé částky se pohybovaly většinou v řádu několika stovek korun, v jednom případě se však jednalo o 50 tisíc.
Ve všech případech se poškození shodně obraceli na svoji banku s tím, že provedli výběr z bankomatu, avšak požadovaná hotovost jim nebyla vydána.
Kriminalisté se případy od počátku intenzivně zabývali a k dopadení podezřelého využili veškeré dostupné operativně pátrací prostředky. Na objasnění se významně podílela také úzká spolupráce s kolegy z jiných krajů. Právě díky této součinnosti se podařilo podezřelého muže během krátké chvíle vypátrat a následně na základě souhlasu státního zástupce zadržet na území Pardubického kraje. Při zadržení měl muž u sebe mimo jiné vyšší finanční hotovost.
Policejní komisař podal státnímu zástupci podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby, který soudce následně akceptoval. Muž je tak stíhán vazebně. Ve věci nadále probíhá vyšetřování.
por. Michaela Raindlová
31. března 2026