Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Série krádeží pohonných hmot v Plzni
Plzeňští policisté zadrželi 35letého muže, který se měl během několika dnů opakovaně dopustit krádeží pohonných hmot. Podezřelý řidič osobního vozidla značky Ford, na němž měl umístěné registrační značky z jiného vozidla, měl vyrazit hned několikrát k čerpacím stanicím a pokaždé odjet bez zaplacení.
Podle dosud zjištěných skutečností došlo k první krádež 12. srpna dopoledne na Rokycanské třídě v Plzni. Muž zde během pouhých dvou minut natankoval 20 litrů nafty za zhruba 800 korun a poté z pumpy odjel.
Další dva případy následovaly 16. srpna. Nejprve krátce před sedmou hodinou ranní natankoval 8 litrů paliva v hodnotě 300 korun na čerpací stanici nedaleko Plzně. O necelých deset hodin později se objevil na jiné čerpací stanici v ulici Zborovská, kde do nádrže načerpal 17 litrů nafty za 670 korun a opět nezaplatil.
Podezřelý ovšem nedojel daleko. V rámci běžné hlídkové činnosti si policisté všimli vozu odpovídajícího popisu. Řidiče proto zastavili a při kontrole zjistili, že jde právě o podezřelého muže. Ten se na místě ke krádežím přiznal a policistům navíc sdělil, že má na svědomí i další trestnou činnost, kterou nyní prověřují kriminalisté.
Vrchní inspektor obvodního oddělení Plzeň 4 muže obvinil z přečinu krádeže. Na rozhodnutí soudu si nyní počká ve vazební věznici.
por. Michaela Raindlová
1. září 2025