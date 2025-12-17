Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje

Série krádeží na Náchodsku objasněna

Recidivista opět stíhán pro dalších 9 skutků. 

Kriminalisté z územního odboru Náchod zahájili trestní stíhání 34letého muže z Police nad Metují. Obviněný se měl od října do prosince letošního roku dopustit devíti skutků majetkové trestné činnosti v různých obcích okresu Náchod. Celková škoda přesahuje 80 tisíc korun.

Muž podle našeho zjištění postupně odcizil různé předměty – od jízdních kol přes nářadí až po elektroinstalační materiál. Nezůstalo však jen u „prostých“ krádeží, v několika případech se vloupal do kontejnerů s textilem, zděných kůlen, zahradní chatky i garáže. V jednom z objektů vytrhal elektrické kabely ze zdí, které následně prodal v zahraničí.

Objasnění celé série bylo výsledkem intenzivní a systematické práce kriminalistů, kteří na případu pracovali několik týdnů. Díky pečlivému vyhodnocování získaných informací, prověřování stop a souvislostí se podařilo shromáždit dostatek důkazů, které vedly k zahájení trestního stíhání. U obviněného byly nalezeny některé odcizené věci, které policisté zajistili a budou vráceny jejich původním majitelům.  Muž se k činům doznal.

Z dostupných evidencí vyplývá, že obviněný je opakovaným pachatelem majetkové trestné činnosti. V rejstříku trestů má čtyři záznamy, poslední z roku 2023, a v současné době je proti němu vedeno ještě jiné trestní řízení za obdobné skutky, o kterém jsme veřejnost informovali v červenci zde. Toto řízení dosud není pravomocně ukončeno.

por. Karolína Macháčková
17.12.2025



Zajištěná kola

Zajištěná kola

Zajištěná kola

