Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Septik jí nevyvezl
Žena z Vyškovska odeslala dvakrát zálohu podvodníkovi.
Na internetovou poptávku ženy k vyvezení splašků ze septiku reagoval po telefonu nejrychleji podvodník, který nabízel realizaci služby v blízkém termínu. Podmínkou blo jen uhrazení zálohy ve výši pěti tisíc korun. Žena proto podle pokynů odeslala na uvedený účet požadovanou částku. Za chvíli ji však podvodník kontaktoval znovu, že platba neproběhla. Chtěl, aby peníze odeslala znovu. Částku tak odeslala znovu s jiným variabilním symbolem a čekala na příjezd fekálního vozu. Jenže podvodník stále neměl dost. Následoval další telefonát, ve kterém si řekl rovnou o dalších deset tisíc korun. To už žena pochopila, že volající ji splašky ze septiku nevytáhne, jen z ní tahá peníze.
por. David Chaloupka, 10. června 2026