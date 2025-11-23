Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Seniorka ze Stodska se nevrátila domů
STODSKO - Bylo vyhlášeno celostátní pátrání po osmdesátileté ženě, která trpí stařeckou demencí. Viděli jste ji?
Dne 23. listopadu 2025 bylo vyhlášeno celostátní pátrání s příznakem Osoba v ohrožení po pohřešované osmdesátileté ženě. Ta odešla dnes odpoledne z místa svého bydliště v Kotovicích na jižním Plzeňsku a do současné doby se nevrátila domů ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Žena trpí stařeckou demencí. Byly provedeny prověrky míst, kam chodí na procházky, i prověrky lékařských zařízení. Hlídky policie po osobě pátrají. Byla také rozeslána hromadná SMS zpráva.
Bližší informace o pohřešované jsou v následujícím odkaze. Pokud byla žena nalezena, odkaz bude neaktivní. https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=19551123250311
Obracíme se na veřejnost, pokud by pohřešovanou někdo spatřil nebo ví, kde se nachází či pohybuje, aby své informace předal policistům na tísňové lince policie 158.
por. Mgr. Dagmar Mifková
23. listopadu 2025