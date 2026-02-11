Policie České republiky – KŘP Plzeňského kraje
Seniorka ze severního Plzeňska se nevrátila domů - AKTUALIZACE
Kriminalisté po jednaosmdesátileté ženě vyhlásili celostátní pátrání. Viděli jste ji? Víte, kde se nachází? Volejte 158.
Pohřešovaná žena se ve večerních hodinách sama vrátila do místa svého bydliště. Je v pořádku. Děkujeme za sdílení a za spolupráci.
Dnešního dne, 11. února 2026, bylo vyhlášeno celostátní pátrání po pohřešované jednaosmdesátileté ženě. Ta odešla dnes odpoledne z místa svého bydliště v obci Hromnice na severním Plzeňsku a do současné doby se nevrátila domů ani o sobě nepodala žádnou zprávu. Naposledy byla viděna dnes odpoledne okolo patnácté hodiny v Plzni v ulici Františkánská, kde v bankomatu vybírala finanční hotovost a poté odešla neznámo kam. Žena trpí stařeckou demencí. Byly provedeny prověrky lékařských zařízení, avšak s negativním výsledkem. Hlídky policie po osobě pátrají.
Bližší informace o pohřešované jsou v následujícím odkaze. Pokud byla žena nalezena, odkaz bude neaktivní. https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=17080211260311
Obracíme se na veřejnost, pokud by pohřešovanou někdo spatřil nebo ví, kde se nachází či pohybuje, aby své informace předal policistům na tísňové lince policie 158.
por. Mgr. Dagmar Mifková
11. února 2026