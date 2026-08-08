Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Seniorka utrpěla zranění
Policisté prosí veřejnost o pomoc při objasnění vážné dopravní nehody.
Ve čtvrtek 9. července kolem sedmnácté hodiny odpolední se dosud neznámé vozidlo střetlo v Praze 4 v ulici V Štíhlách s pětaosmdesátiletou seniorkou, která přecházela komunikaci na protější chodník. Při střetu byla seniorka zraněna a měla viditelné krvácivé poranění. Podle dosud zjištěných informací měla z vozidla vystoupit žena, která zraněnou seniorku doprovodila až k jejímu domu, kde s ní ještě chvilku mluvila přímo před vchodem a následně z místa odešla. Seniorce přivolala zdravotnickou záchranou službu až její příbuzná, která přijela za ní domů. Lékaři po převozu do nemocnice zjistili, že žena utrpěla nejen tržnou ránu a pohmožděniny, ale také zlomeniny v obličeji.
Na místo dopravní nehody nebyli přivoláni záchranáři, ale ani policisté a z tohoto důvodu jsme tuto událost začali šetřit až po dodatečném oznámení. Vzhledem k časovému prodlení se policistům do současné chvíle nepodařilo zjistit vozidlo, a tudíž ani řidiče, který v daný okamžik vozidlo řídil. Policistům se však podařilo zajisti kamerový záznam, na kterém je zachycena žena hovořící se seniorkou u domu a ta by pro nás mohla být důležitou svědkyní celé události.
Tímto bychom rádi požádali ženu z kamerového záznamu, aby se nám přihlásila. V případě, že zná někdo totožnost této ženy, prosím informace předejte na linku 158. Z důvodu řádného objasnění této dopravní nehody prosíme i všechny další svědky, kteří viděli střet vozidla s chodkyní, aby se nám taktéž přihlásili na linku 158.
mjr. Eva Kropáčová
8.8.2026