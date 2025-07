Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje

Seniorka upadla v bytě a nemohla sama vstát

MLADOBOLESLAVSKO - Bouchání na dveře uslyšel soused a zavolal na místo policisty.

Díky všímavosti souseda a následně pohotové reakci policistů z obvodního oddělení Mladá Boleslav byl včera, 17. července, pravděpodobně zachráněn lidský život.



Krátce po poledni přijali policisté oznámení o podezřelé situaci v bytě na třídě Václava Klementa, kde se z bytu ozývalo jen bouchání. Hlídka policistů ihned vyrazila na místo, nicméně v bytě nikdo neotvíral a opakované pokusy o navázání kontaktu také nebyly úspěšné. Policisté proto požádali o spolupráci mladoboleslavský hasičský záchranný spor a společně s nimi pak vstoupili do bytu.

Uvnitř nalezli 84letou seniorku, která ležela na zemi a nebyla schopna pohybu. Policisté jí okamžitě poskytli pomoc a přivolali záchrannou službu, která si seniorku převzala do péče a převezla ji do nemocnice. Žena byla při vědomí, ale ve velmi špatném stavu.

Díky všímavosti souseda a profesionalitě, rychlému rozhodování a vzájemné spolupráci všech složek IZS se podařilo zabránit nejhoršímu a seniorku nalézt včas.

Policisté z obvodní oddělení Mladá Boleslav opět ukázali, že jsou připraveni pomáhat tam, kde je to nejvíce potřeba.

por. Ing. Bc. Barbora Schneeweissová

tisková mluvčí

18. července 2025

