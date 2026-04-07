Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Seniorka šla na kopřivy do velikonoční nádivky, ale nevrátila se
Pátrací akce měla šťastný konec, ženu našli českobudějovičtí psovodi.
Velikonoční svátky jsou ve většině domácností v duchu velkých příprav a chystání dobrých jídel. Stejně poctivě k nim přistoupila i starší žena z jedné obce na Českobudějovicku, která se na Velký pátek 3. dubna odpoledne rozhodla vyrazit na kopřivy, které jí chyběly do velikonoční nádivky. Okolo deváté hodiny večer však zjistila její příbuzná, že žena doma není. Protože seniorka zpravidla nikam nechodí, měla dotyčná obavy, aby se jí i kvůli ne úplně dobrému zdravotnímu stavu nic nestalo.
Policisté po 21. hodině přijali oznámení na linku 158. Do místa bydliště seniorky vyslali českobudějovické psovody a také hlídku z obvodního oddělení Trhové Sviny a Lišov. Zapojeni byli rovněž kriminalisté. Policisté zjišťovali veškeré informace o ztracené ženě včetně jejích oblíbených míst, kde by se mohla pohybovat. Žena však nikde nebyla. Protože doma měla rozpracovanou nádivku, kterou nedodělala, byl předpoklad, že vyrazila do okolních lesů na kopřivy.
Psovodi pprap. Karel Prokop se psem Rappem a pprap. Jakub Mrhal se psem Nerem zamířili do nejbližšího lesa. V terénu byli už téměř dvě hodiny, žena ale nebyla k nalezení. Krátce po 23. hodině se psovodi přesouvali k dalšímu lesu, když si všimli neurčitého pohybu na nedalekém poli. Poté, co na místo posvítili světlem, tak zjistili, že se jedná o pohřešovanou seniorku, která se sice hýbala, ale nemohla se zvednout. Policisté jí okamžitě pomohli a dovedli ji do tepla služebního vozidla. Žena jim řekla, že opravdu šla na kopřivy, ale následně upadla a nemohla se zvednout. Viditelné zranění neměla, byla však vyčerpaná, mokrá, špinavá od hlíny a silně rozrušená. Policisté jí proto poskytli tepelný komfort a přivolali na místo zdravotníky, kteří jí převezli do nemocnice k dalšímu ošetření. Policisté se posléze dozvěděli, že byla žena v ohrožení života, pokud by ji včas nenašli.
Toto párání mělo šťastný konec. Všem zapojeným policistům a občanům patří obrovské poděkování. Ženu nalezli naštěstí včas a tím zásadně přispěli k záchraně jejího života. Skvělá práce!
por. Ing. Štěpánka Schwarzová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. dubna 2026