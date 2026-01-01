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Krajské ředitelství Zlk

Policie České republiky – KŘP Zlínského kraje

Seniorka si svou peněženku ubránila

Zloděj skončil v policejní cele. 

Jen těžko uvěřitelným pokusem o krádež se od včerejška zabývají zlínští policisté. Jednatřicetiletý muž chtěl za bílého dne okrást seniorku jedoucí na elektrickém vozíku, ale díky její bleskové reakci se mu to nepodařilo a seniorka si svou peněženku ubránila. Muž je nyní podezřelý z krádeže a skončil v policejní cele. O jeho dalším osudu rozhodne do zítřka soud.

Muž procházel po sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně kolem seniorky jedoucí na elektrickém vozíku. V předním košíku měla uloženy nákupní tašky a peněženku. Muž jí tašky i peněženku vzal, ale žena byla i přes svůj věk rychlejší. Peněženku mu vytrhla a svoje peníze si ubránila. Měla v ní téměř dva a půl tisíce korun. Kolemjdoucí, kteří tuto událost viděli, zavolali na linku Městské policie ve Zlíně. Strážníci, kteří mají služebnu opodál místa události, muže podle popisu dohledali a počkali do příjezdu policistů.

Policisté muže zadrželi a převezli do policejní cely. Ten se snažil vymyslet historku o tom, že žena na vozíku chtěl okrást jeho a ukradla mu tašku s oblečením. Výmluvy a lži mu ale nebyly nic platné. Vzhledem ke zjištěným okolnostem kriminalisté muži sdělili podezření ze spáchání trestného činu krádež ve stadiu pokusu. Hrozí mu až dvouleté vězení. Na rozhodnutí soudu o dalším osudu bude čekat v policejní cele. 

Muž má v rejstříku trestů 14 záznamů v České republice a dalších 7 záznamů v zahraničí, soudně trestaný byl ve svém věku už 21 krát.

29. července 2026, por. Bc. Monika Kozumplíková

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