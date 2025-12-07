Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
hl. m. Praha název

Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy

Seniorka s Alzheimerem

Policisté pátrají po seniorce, která v noci odešla neznámo kam a nikdo ji od té doby neviděl. 

Pohřešovaná třiasedmdesátiletá žena byla naposledy viděna dnes, kolem jedné hodiny ranní, kdy bezdůvodně odešla z místa svého trvalého bydliště v ulici Katovická v pražských Bohnicích. Seniorka trpí Alzheimerovou chorobou a v době odchodu byla oblečena do fialové péřové bundy (delší, až pod kolena), modrých džín, (pravděpodobně) fialové čepice a dioptrických brýlí. Nemá u sebe mobilní telefon, je drobné postavy a má šedé vlasy. 

Pokud jste tuto seniorku kdekoliv viděli, nebo víte, kde by se mohla nacházet, volejte prosím ihned linku 158. 

por. Richard Hrdina
7. prosince 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 