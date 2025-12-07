Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Seniorka s Alzheimerem
Policisté pátrají po seniorce, která v noci odešla neznámo kam a nikdo ji od té doby neviděl.
Pohřešovaná třiasedmdesátiletá žena byla naposledy viděna dnes, kolem jedné hodiny ranní, kdy bezdůvodně odešla z místa svého trvalého bydliště v ulici Katovická v pražských Bohnicích. Seniorka trpí Alzheimerovou chorobou a v době odchodu byla oblečena do fialové péřové bundy (delší, až pod kolena), modrých džín, (pravděpodobně) fialové čepice a dioptrických brýlí. Nemá u sebe mobilní telefon, je drobné postavy a má šedé vlasy.
Pokud jste tuto seniorku kdekoliv viděli, nebo víte, kde by se mohla nacházet, volejte prosím ihned linku 158.
por. Richard Hrdina
7. prosince 2025