Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Seniorce z karty odčerpala přes 100 tisíc korun
Neštítila se okrást babičku své kamarádky.
Z neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku a z krádeže sdělili policisté obvinění 31leté ženě z Duchcova. Ta navštěvovala svojí kamarádku v místě bydliště její babičky. Při návštěvách však využila několikrát chvilek bez dozoru a z bundy na věšáku si „půjčovala“ platební kartu seniorky. Ta měla u karty napsaný PIN kód a tím umožnila zlodějce utrácení jejích úspor. Ta se neštítila z karty starší ženy vybrat ve více případech přes 100 tisíc korun. Kartu použila i na nákup v drogerii nebo trafice. Poté, co okradená zjistila, že jí z účtu zmizelo tolik peněz, oznámila věc na policii. Následným šetřením a zjišťováním důkazů se podařilo jako podezřelou určit právě asi již bývalou kamarádku její vnučky. Jelikož obviněná byla v posledních třech letech za krádeže odsouzena, hrozí jí u soudu trest odnětí svobody až na 5 let.
3. srpna 2026
por. Bc. Ilona Gazdošová
tisková mluvčí