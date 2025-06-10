Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Seniora někdo okradl za bílého dne na ulici
Zloděj mu před českolipskou nemocnicí vytrhl z ruky peněženku a utekl s ní.
Od nedělního odpoledne pátráme po neznámém pachateli, který kolem 16.30 téhož dne v Purkyňově ulici před trafikou u nemocnice v České Lípě okradl 72letého muže o jeho peněženku, kterou držel v ruce. Senior právě odcházel od nedalekého bankomatu, když se mu postavil do cesty drzý zloděj, beze slova mu ji vythl z ruky a dal se s ní na útěk. Oznamovatel v ní měl necelé tři tisíce korun včetně platební karty, občanského průkazu, průkazky zdravotní pojišťovny a průkazky pacienta kardiologické ordinace s lékovým seznamem, která mu nyní nejvíc chybí.
V inkriminovanou dobu projížděl kolem místa činu neznámý svědek v blíže nezjištěném motorovém vozidle, který podle okradeného seniora pronásledoval prchajícího zloděje svým vozidlem, ale zřejmě neúspěšně. Jeho výpověď by nám přesto pomohla při pátrání po něm, proto touto cestou svědka žádáme, aby nás kontaktoval prostřednictvím linky 158.
Pachatel se svým jednáním dopustil přečinů krádeže a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což mu v případě dopadení hrozí dva roky odnětí svobody.
6. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková