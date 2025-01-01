Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Seniora na vycházce se psem napadl neznámý muž
Policisté z Vyškova se obrací na veřejnost s žádostí o pomoc při objasňování případu napadení seniora. K události došlo dne 19. srpna letošního roku kolem osmé hodiny ranní v ulici Tyršově na cyklostezce u řeky v místě oplocení areálu základní školy, které je často využíváno k venčení psů. Jednaosmdesátiletý pán se zde také procházel se svým čtyřnohým mazlíčkem, když ho slovně vulgárně napadl neznámý muž s tím, že má dát psovi náhubek. Poté seniora nečekaně udeřil do obličeje a z místa utekl. Muž se při pádu udeřil hlavou o chodník a skončil v nemocnici, kde byl hospitalizován.
Jakékoliv informace k uvedenému případu, které by mohly policisty přivést na stopu pachatele, prosím sdělte přes tísňovou linku 158.
por. Andrea Cejnková, 23. října 2025