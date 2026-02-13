Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Senior z Jesenicka naletěl podvodníkům hned dvakrát
Jeseničtí kriminalisté se zabývají případem internetového investičního podvodu, jehož obětí se stal senior z Jesenicka.
Muž naletěl podvodníkům hned ve dvou případech a celková škoda přesáhla dva miliony korun.
Poprvé zareagoval již v průběhu roku 2024 na internetovou reklamu slibující výhodné investice do kryptoměn. S vidinou rychlého a snadného zisku zaslal prvotní investici ve výši 200 tisíc korun.
Po dvou týdnech ho telefonicky kontaktovala žena, která se vydávala za pracovnici investiční společnosti. Ta mu tvrdila, že si může vybrat zisk z jeho investice. K tomu však bylo podle jejích slov nutné zaslat kopii občanského a řidičského průkazu, což muž učinil. Namísto vyplacení údajného zisku přišla další podmínka spočívající v zaplacení 100 tisíc korun jako poplatku za výběr. Senior částku odeslal. O týden později následoval další požadavek, tentokrát na 130 tisíc korun. Ani po zaslání těchto peněz však k vyplacení zisku nedošlo. Muž situaci dále neřešil.
Letos v lednu jej kontaktoval další podvodník s tvrzením, že má na svém investičním účtu finanční prostředky, které by bylo vhodné vybrat. Senior se domníval, že jde o výnos z jeho předchozí investice, a proto souhlasil. Opět zaslal kopie svých dokladů a na pokyn volajícího si do zařízení nainstaloval aplikaci pro vzdálený přístup.
Krátce na to zjistil, že z jeho účtů podvodníci odčerpali asi 2 miliony korun. Podvodníci navíc zneužili jeho osobní doklady k založení několika dalších bankovních účtů, které mohou být využívány k tzv. praní špinavých peněz.
Apelujeme na občany, aby byli při investování na internetu maximálně obezřetní. Nereagujte na nabídky slibující rychlé a zaručené zisky a nikdy neposílejte kopie svých osobních dokladů neznámým osobám. Na žádost cizích osob si do svého zařízení neinstalujte aplikace pro vzdálený přístup. Pokud po vás někdo požaduje poplatky před vyplacením údajného zisku, s největší pravděpodobností se jedná o podvod.
Pamatujte, že skuteční investiční poradci po vás nebudou požadovat vzdálený přístup k vašemu zařízení ani manipulaci s vaším účtem.
Chceš investovat.png
por. Mgr. Ivana Skoupilová
13. února 2026