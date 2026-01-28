Policie České republiky – KŘP Karlovarského kraje
Senior ujel po dálnici několik kilometrů v protisměru
Pátráme po svědcích nebezpečné jízdy.
V úterý 20. ledna letošního roku krátce po třinácté hodině jsme na tísňovou linku 158 přijali několik oznámení o nebezpečné jízdě osobního vozidla, které by mělo jet na dálnici D6 v protisměru. Třiaosmdesátiletý senior jedoucí ve vozidle značky Škoda zřejmě nerespektoval několik dopravních značení a na 154. kilometru dálnice D6 najel do protisměru, kde pokračoval několik kilometrů ve směru od Chebu do Sokolova. Pokračoval až na 149. kilometr, kde následně vyjel výjezdem na čerpací stanici. Při této nebezpečné jízdě ohrozil několik protijedoucích vozidel. Naštěstí nedošlo k žádné dopravní nehodě.
Chebští kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu obecného ohrožení z nedbalosti.
Žádáme případné svědky této nebezpečné jízdy, kteří v inkriminovanou dobu místem projížděli, a jízdu mohla zaznamenat palubní kamera v jejich vozidle, aby volali na bezplatnou telefonní linku 158.
Informace k této nebezpečné jízdě, které pomohou při vyšetřování, je taktéž možné sdělit policistům na kterémkoliv obvodním oddělení.
nprap. Jan Bílek
28.1.2026