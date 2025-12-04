Policie České republiky – KŘP Ústeckého kraje
Senior se „vyzbrojil“
Policisté zajistili množství zbraní, munice a dalších potencionálně nebezpečných předmětů, muž byl obviněn z nedovoleného ozbrojování.
Ze spáchání trestného činu nedovoleného ozbrojování obvinil ve středu večer vyšetřovatel 81letého muže, který ve svém bytě a na dalších místech v Klášterci nad Ohří bez povolení přechovával a hromadil větší množství zbraní, střeliva a dalších obdobných předmětů.
Informace o přechovávání zbraní a munice získali policisté na základě telefonického oznámení. Kvůli závažnosti získaných informací a aby eliminovali případná rizika, povolali chomutovští policisté ke vstupu do bytu zmíněného muže své kolegy ze zásahové jednotky. Poté, co do bytu vstoupili, překvapeného seniora zadrželi. Podezření, že se v bytě mají nacházet zbraně, munice a další potencionálně nebezpečné předměty, k jejichž držení nebyl dotyčný oprávněn, se potvrdilo.
Na místě zasahoval mimo jiné policejní pyrotechnik a také psovod se psem specializovaným na vyhledávání výbušnin. Policisté na nezbytně nutnou dobu preventivně kvůli zajištění bezpečnosti evakuovali všechny přítomné obyvatele domu v ulici Boženy Němcové.
V bytě, sklepních prostorách, ale také v garáži nacházející se nedaleko bydliště podezřelého a v jeho vozidlech, provedli policisté podrobné prohlídky. Při těch nalezli mimo jiné několik tisíc kusů střeliva různých ráží, stovky zápalek do nábojnic, několik dlouhých a krátkých střelných zbraní různých typů a ráží (včetně samopalů či útočné pušky), tlumiče hluku výstřelu, 3 protitankové granáty (ty byly nalezeny v troubě v kuchyni), protipancéřový granát, protitankovou minu, podomácku vyrobená zařízení různých velikostí či zápalnice. Veškeré zbraně, střelivo a další nalezené předměty policisté zajistili a budou podrobeny odbornému balistickému a pyrotechnickému zkoumání.
Po provedení prohlídek a dalších úkonů vyšetřovatel zahájil trestní stíhání dotyčného seniora, pro něhož bylo shromažďování zbraní, munice a podobných věcí celoživotním „koníčkem“. S ohledem na množství a charakter nalezených předmětů hrozí obviněnému u soudu uložení trestu odnětí svobody v rozmezí od šesti měsíců do pěti let. Je však možné, že na základě výsledků odborných zkoumání zajištěných věcí se právní kvalifikace ještě rozšíří a zpřísní.
Trestní stíhání obviněného probíhá na svobodě.
por. Mgr. Miroslava Glogovská
4. prosince 2025