Policie České republiky – KŘP Královéhradeckého kraje
Senior přišel o 150.000 korun
Nový způsob zneužití platební karty už i na Trutnovsku.
Policisté na Trutnovsku se aktuálně zabývají dalším případem podvodného jednání, při kterém neznámé pachatelky připravily 72letého muže o 150.000 korun. Tentokrát k tomu využily kombinaci legendy falešného bankéře a nově odhalený způsob tzv. skimmingu. Jedná se o nový způsob podvodu, při kterém pachatelé zneužijí údaje platební karty bez vědomí jejího držitele a získají tak přístup do bankovnictví.
Poškozeného muže nejdříve telefonicky zkontaktovala neznámá žena, která vystupovala jako zaměstnankyně banky a po muži požadovala doplnění údajů v jeho žádosti o úvěr. Ten ale uvedl, že o žádný úvěr nežádal, a tak mu pohotově sdělila, že byly zřejmě zneužity jeho osobní údaje a je nutné prověřit, jestli z jeho účtu nebyly odčerpány finanční prostředky. Následně ho kontaktovala další falešná bankéřka, která ho přesvědčila, aby si do telefonu nainstaloval aplikaci, která umožňuje kontrolu účtu prostřednictvím platební karty. Díky zaslanému linku si aplikaci senior nainstaloval, na pokyn přiložil platební kartu zezadu k telefonu, aby došlo k jejímu spárování a vyplnil požadovaný PIN.
Až po zadání PINu si uvědomil, že se mohl stát obětí podvodu, a požadoval po ženě ukončení akce. K tomu ale nedošlo. Při konzultaci se skutečným pracovníkem banky následně zjistil, že prostřednictvím virtuální karty vytvořené k jeho účtu, byly provedeny tři výběry hotovosti po 50.000 korun z bankomatu ve Středočeském kraji.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu a neoprávněného opatření, padělání a pozměnění platebního prostředku, za což v případě pravomocného odsouzení hrozí pachateli či pachatelům trest odnětí svobody až na 8 let.
Policisté apelují na veřejnost:
- Nestahujte aplikace z neověřených zdrojů nebo na základě telefonických instrukcí.
- Ověřujte si informace přímo u své banky.
- Nepřikládejte k telefonu platební kartu na pokyn neznámých osob.
28. srpna 2025
por. Mgr. Andrea Muzikantová