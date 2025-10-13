Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Senior odevzdal ze strachu své peníze neznámému cizinci
Případ se odehrál v pátek odpoledne na ulici na českolipském sídlišti Špičák. Podezřelý se staršího muže nejprve zeptal na cestu k hranicím a potom mu vnucoval své zboží. Senior se ho bál a obsah své peněženky mu raději odevzdal, i když nic kupovat nechtěl.
V pátek kolem 15. hodiny na sídlišti Špičák v Brněnské ulici České Lípě zastavilo u staršího muže osobní vozidlo světlé barvy s cizí registrační značkou a jeho řidič se ho zeptal na cestu k hranicím. V tu chvíli právě senior přicházel ke svému autu a měl v úmyslu odjet. V tom mu cizinec zabránil tím, že mu cestu svým vozem zablokoval. Než mu oznamovatel stačil odpovědět na jeho otázku, strčil mu podezřelý do ruky pozlacené hodinky s vysvětlením, že je to dárek pro něj. To muži připadalo divné a nabídku slušně odmítl.
Cizince, který hovořil česky s východním akcentem, se ale tímto nezbavil. Vzápětí mu neznámý podezřelý začal házet do auta zboží, o které vůbec neměl zájem. Jednalo se o parfémy, plastové kufry se sadou kuchyňských nožů a další na první pohled nekvalitní zboží, které mělo podle etiket pocházet od renomovaných výrobců.
Za tyto věci požadoval cizinec 7 000 korun a také je dostal, a to i přesto, že o tyto padělky senior zájem neměl. V tu chvíli totiž myslel především na to, aby z této situace vyvázl bez újmy na zdraví, a v obavách z podezřelého mu raději peníze dal. On pak s nimi odjel neznámo kam.
Jednalo se o zhruba 30letého muže, vysokého kolem 168 centimetrů, s černými, krátce střiženými vlasy. Byl takzvaně slušně oblečený a v jeho autě s ním cestovali ještě dva lidé, muž a žena, kteří se do rozhovoru se seniorem nijak nezapojili.
Není vyloučeno, že se povedený trojlístek ještě bude v našem regionu vyskytovat, proto buďte obezřetní a pokud zaznamenáte jakékoliv podezřelé chování lidí, kteří se budou snažit s vámi navázat obdobný kontakt, volejte okamžitě linku 158 a upozorněte nás na ně.
13. 10. 2025
por. Bc. Ivana Baláková