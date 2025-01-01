Policie České republiky  

Rozšířené vyhledávání

 

Jihomoravský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Senior na místě zemřel

Devadesátiletý muž se po kolizi s dodávkou dostal do protisměru, kde se srazil s projíždějícím osobním automobilem. 

Tragická dopravní nehoda se stala krátce před polednem v Bártově ulici v Letovicích. Devadesátiletý muž jedoucí na elektrokoloběžce se vyhýbal zaparkované dodávce, přičemž zavadil o její zadní část. V důsledku kolize se dostal do protisměru, kde došlo ke srážce s projíždějícím osobním automobilem. Senior utrpěl zranění, kterým na místě i přes oživovací pokusy záchranářů podlehl. Vedlejší nefrekventovaná komunikace byla v průběhu vyšetřování neprůjezdná. Řidička osobního automobilu měla negativní dechovou zkoušku na alkohol. Dopravní policisté nehodu dále vyšetřují, zjišťují především míru zavinění jednotlivých účastníků.

por. Bohumil Malášek, 17. září 2025

Související dokumenty

  • senior.mp3
    Velikost souboru: 533,2 KB / formát MP3

