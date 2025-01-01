Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Senior na místě zemřel
Devadesátiletý muž se po kolizi s dodávkou dostal do protisměru, kde se srazil s projíždějícím osobním automobilem.
Tragická dopravní nehoda se stala krátce před polednem v Bártově ulici v Letovicích. Devadesátiletý muž jedoucí na elektrokoloběžce se vyhýbal zaparkované dodávce, přičemž zavadil o její zadní část. V důsledku kolize se dostal do protisměru, kde došlo ke srážce s projíždějícím osobním automobilem. Senior utrpěl zranění, kterým na místě i přes oživovací pokusy záchranářů podlehl. Vedlejší nefrekventovaná komunikace byla v průběhu vyšetřování neprůjezdná. Řidička osobního automobilu měla negativní dechovou zkoušku na alkohol. Dopravní policisté nehodu dále vyšetřují, zjišťují především míru zavinění jednotlivých účastníků.
por. Bohumil Malášek, 17. září 2025