Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Senior byl zaklíněn mezi stromy tři dny
Staršího pána v nesnázích našel kolemjdoucí se psem.
Dnes dopoledne jme přes tísňovou linku přijali oznámení o zaklíněném muži mezi stromy. Oznamovatel venčil svého psa v lesním porostu v městské části Lesná, když spatřil staršího pána. Sám mu nedokázal pomoci, tak zalarmoval policii. Hlídka z Obvodního oddělení Brno-sever dorazila na místo a muže se ji podařilo vyprostit. Za promocí přivolaných hasičů a záchranářů, byl senior naložen do sanitky a převezen do nemocnice. Třiaosmdesátiletý pán měl velké štěstí, že ho kolemjdoucí našel, protože zaklíněn zde byl patrně již od soboty, kdy se lesní cestou vydal do Soběšic na fotbal.
por. Andrea Cejnková, 11. května 2026