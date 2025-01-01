Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Sen o Jawě skončil podvodem

Senior přišel o desítky tisíc korun. 

Na nebývale výhodnou nabídku na internetovém inzertním serveru k prodeji legendární Jawy 500 OHC zareagoval sedmdesátiletý senior z Brněnska. Stroj tam podvodník nabízel za lákavých 70 000 korun, tedy zlomek skutečné hodnoty. Senior nechtěl o takovou příležitost přijít a podle instrukcí zaslal prodávajícímu zálohu ve výši poloviny ceny a čekal na termín předání. Jenže svého vysněného se stroje nedočkal. A ani za tuto nízkou částku nemohl. Kdyby byl motocykl skutečně v nabídce, prodávající by se takovým obchodem připravil o statisíce. Fotografie u podvodného inzerátu byly zkopírovány z archivní internetové aukce, kde se motocykl prodal již před lety za částku 1 250 000 korun. Policisté se případem zabývají pro podezření z trestného činu podvodu.

por. David Chaloupka, 21. srpna 2025

