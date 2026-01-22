Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Seminář v Kolíně se zaměřil na bezpečnost v online prostoru a prevenci násilí na školách
V úterý 21. ledna se v konferenčním sále kolínského centra CEROP uskutečnilo odborné setkání, které bylo klíčové pro všechny, kdo se podílejí na výchově a bezpečnosti dětí. Seminář byl uspořádán především pro vedení základních a středních škol, metodiky prevence, výchovné poradce, ale také pro pracovníky OSPODu a příslušníky Policie ČR. Cílem této besedy bylo otevřít diskuzi nad aktuálními hrozbami, které přináší moderní doba, a nabídnout praktické cesty k jejich řešení.
Hlavní řečnicí byla por.. Nina Huršková Dekojová, která se věnovala tématu radikalizace mladistvých a jejím projevům v online prostoru. Ve své přednášce detailně rozebrala proces, jakým se rizikové myšlenky u dětí vyvíjejí, a popsala jednotlivé fáze eskalace tohoto chování. Velká pozornost byla věnována fenoménu tzv. „manosféry“ a vlivu kontroverzních osobností, jako je Andrew Tate, na formování postojů a identity mladistvých. Lektorka zdůraznila, že pro úspěšnou prevenci je zásadní role každé instituce v systému: školy fungují jako první článek, který by měl umět číst varovné signály v chování žáků, zatímco sociální pracovníci a policie poskytují nezbytnou odbornou podporu a metodiku pro řešení již identifikovaných hrozeb. Celý proces radikalizace byl prezentován jako cesta, kterou lze včasnou a koordinovanou intervencí přerušit.
Na tuto problematiku navázal kpt. Milan Kocík, který představil projekt GUARDIAN zaměřený na systém prevence kriminality a metodiku posuzování hrozeb (Threat Assessment). Tento projekt vznikl ve spolupráci s psychology z Masarykovy univerzity a využívá mezinárodní zkušenosti expertů z University of Virginia a Humboldtovy univerzity v Berlíně. Namísto pouhé represe se projekt soustředí na vytvoření bezpečného školního prostředí skrze odborné vyhodnocování rizik, přičemž klade důraz na to, aby školy nezůstávaly na řešení složitých situací samy.
Seminář zdůraznil, že pro včasné zachycení varovných signálů a zajištění bezpečného školního prostředí je naprosto nezbytná úzká mezioborová spolupráce.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
22. ledna 2026