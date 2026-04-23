Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Seminář sebeobrany pro studenty kolínské „zdrávky“
V polovině dubna proběhl na Střední zdravotnické škole v Kolíně seminář sebeobrany určený pro dvě třídy druhého ročníku. Program byl rozdělen do dvou vyučovacích hodin – první část byla teoretická a probíhala v učebně, druhá hodina byla věnována praktickému nácviku v tělocvičně.
V teoretické části se studenti dozvěděli, že sebeobrana začíná mnohem dříve než samotným fyzickým střetem. Klíčem je předvídání a vnímání okolí. Instruktoři se zaměřili třeba na typická riziková místa:
- Domov a vchody: Ostražitost při odemykání dveří a sledování okolí domu.
- Veřejné prostory: Bezpečný pohyb v ulicích (vyhýbání se tmavým zákoutím) a rizika spojená se ztrátou pozornosti při poslechu hudby ve sluchátkách.
- Doprava a výtahy: Jak se chovat v MHD (volba místa u řidiče) a pravidlo nenastupovat do výtahu s lidmi, kteří vzbuzují nedůvěru.
- Parky a podchody: Vyhodnocení rizik v nočních hodinách a volba jiné trasy.
Druhá hodina patřila nácviku konkrétních dovedností. Studenti si pod odborným vedením vyzkoušeli základy vyprošťování z úchopů, aby věděli, jak reagovat při fyzickém napadení. Dále se seznámili se správnou manipulací s obranným sprejem Tornado a jeho použitím. Tento prostředek patří k běžným prvkům osobní ochrany a využívá jej mimo jiné i Policie ČR.
Hodiny vedl vedoucí OHS Kolín ppor. Bc. Petr Zlatohlávek za asistence policistky prap. Kláry Consolaty Moravcové. Díky jejich zkušenostem si studenti odnesli praktické rady, jak se v krizových situacích zachovat a jak jim v první řadě předcházet.
por. Mgr. Iva Nasadošová
preventista PČR ÚO Kolín
23. dubna 2026