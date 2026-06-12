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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Semafory, kola, koloběžky a hodně radosti

První metry na hřišti, bezpečné kilometry v budoucnu. 

Ve čtvrtek 11. června 2026 si děti z MŠ U Parku vyzkoušely jízdu na dopravním hřišti ve Strakonicích. Pod dohledem policistů se učily správně reagovat na semafory, dopravní značení i pokyny policisty.

Na odrážedlech, kolech i koloběžkách se během dne vystřídalo kolem 100 dětí, které si dopoledne plné pohybu, zábavy a nových zkušeností opravdu užily.

Celou akci pro děti připravily paní učitelky z MŠ U Parku ve spolupráci s policisty, kterým děkujeme za jejich trpělivost a pomoc při výuce bezpečného chování v silničním provozu.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
12. června 2026

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