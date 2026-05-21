Policie České republiky – KŘP Moravskoslezského kraje
Šel pro jídlo, ale neodolal charitativní kasičce
Policisté z obvodního oddělení Nový Jičín během pár dní dopadli pachatele, který měl odcizit charitativní kasičku.
Na začátku května došlo v jedné z prodejen v obchodním centru v Novém Jičíně ke krádeži charitativní kasičky, do které veřejnost přispívala na pomoc nevyléčitelně nemocným lidem. Policisté na místě vyslechli svědky události a následně na základě dalšího operativního šetření, a také díky osobní a místní znalosti zjistili totožnost možného pachatele. Podezřelým byl 39letý muž, který záhy skončil v rukou policistů. Při výslechu se k činu doznal. Uvedl, že si šel původně koupit jídlo, ale když si všiml kasičky, tak se jeho plány změnily. Nepozorovaně se měl kasičky zmocnit a z prodejny odejít neznámo kam. Odcizené peníze, zhruba 6 000 korun, měl užít pro svou potřebu.
Policistům se podařilo kasičku zajistit, nicméně finanční obnos z ní stihl podezřelý utratit. Za přestupkové jednání bude oznámen ke správnímu orgánu k dalšímu projednání.
prap. Bc. Nikol Bočková
oddělení tisku
21. května 2026