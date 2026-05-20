Šel na ženy s nožem

Amazonky zahnaly útočníka do lesa. Všechny okolnosti budou vyšetřovat policisté z Horní Plané. 

Tři nebojácné amazonky překvapily útočníka s nožem. Jejich obranu zcela jistě nečekal. A o co vlastně šlo? V úterý v podvečer v kempu U Horní Plané začal podnapilý muž obtěžovat trojici žen a slovně je napadal. Následně jim začal vyhrožovat zabitím a podpálením karavanu. Když ale vytáhl na ženy nůž, tak „amazonky“ nezaváhaly a společnými silami muže odzbrojily. Tak ho přitom vyděsily, že před nimi utekl do lesa. Policisté, kteří byli přivoláni na místo požádali o pomoc kynology a služební pes zabodoval. Podezřelého muže vystopoval v chatové oblasti Karlovy Dvory. Po zadržení jej policisté umístili na protialkoholní záchytnou stanici. Jakmile vystřízliví bude se zodpovídat minimálně z podezření z trestného činu nebezpečného vyhrožování. Amazonkám palec nahoru.

mjr. Mgr. Jiří Matzner, krpc.tisk@policie.gov.cz
20. května 2026

