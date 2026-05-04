Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Sekundy rozhodují: Návykové látky jako hrozba na silnicích
Modrá světla, krátká výzva k zastavení a dechová zkouška. Pro řadu řidičů rutina, pro jiné okamžik nervozity. A právě proto se mělničtí policisté ve čtvrtek 30.dubna zapojili do krajské dopravní akce zaměřené na řidiče, kteří řídí pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
Jako policisté se na silnicích setkáváme s následky dopravních nehod téměř denně. Vidíme rozbitá vozidla, zraněné osoby, kterým se během několika vteřin obrátil život na ruby. Velmi často u těchto nehod hraje hlavní roli alkohol nebo jiné návykové látky za volantem. Z tohoto důvodu se jim při kontrolách věnuje zvýšená pozornost.
Během akce zkontrolovali policisté 151 vozidel a zjistili 12 přestupků, které vyřešili na místě pokutou v příkazním řízení. Mezi nejčastější patřil špatný způsob jízdy a technický stav vozidla. Jeden řidič řídil vozidlo pod vlivem alkoholu, tomuto byla zakázána další jízda a na místě byl zadržen pro podezření ze spáchání trestného činu.
Je důležité si uvědomit, že řidič ovlivněný alkoholem nebo jinou látkou neohrožuje jen sám sebe. Ohrožuje spolujezdce, protijedoucí vozidla, chodce, cyklisty i další účastníky provozu. Jedno nezodpovědné rozhodnutí může mít tragické následky pro mnoho lidí, kteří se ničeho špatného nedopustili. Čistá hlava za volantem není omezení – je to základ bezpečnosti nás všech. Podobné akce budou nadále pokračovat.
por. Bc. Martina Hamplová
PČR Mělník
4.5.2026