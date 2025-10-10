Sekundární viktimizace
Zveřejnění podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb.
Žadatel požádal o poskytnutí (cituji):
„Jaká konkrétní opatření, školení a metodické pokyny má Policie ČR zavedeny pro prevenci sekundární viktimizace obětí trestných činů a přestupků ze strany svých příslušníků?
Je problematika teorie viny oběti (viktimizace) součástí povinného vzdělávacího curricula pro příslušníky PČR? Pokud ano, od kterého roku a v jakém rozsahu?“.
Policejní prezidium České republiky sdělilo žadateli následující informace:
K otázce č. 1: Policie České republiky zajišťuje prevenci sekundární viktimizace zejména prostřednictvím systému profesního vzdělávání a metodické podpory. Tento systém je koordinován Útvarem policejního vzdělávání a služební přípravy (ÚPVSP), který byl zřízen k 1. červenci 2015 na základě Nařízení Ministerstva vnitra č. 67/2008 Sb., kterým se zřizují útvary Policie České republiky s celostátní působností, ve znění pozdějších předpisů.
Rámec vzdělávání je stanoven zejména Nařízením Ministerstva vnitra č. 32/2016 Sb. o vzdělávání v policejních školách Ministerstva vnitra a v dalších vzdělávacích zařízeních a Pokynem policejního prezidenta č. 316/2017, o profesním vzdělávání.
Metodické zajištění vychází jak z evropského, tak vnitrostátního práva. Základními dokumenty jsou: Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/29/EU ze dne 25. října 2012, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva a podporu a ochranu obětí trestného činu, a kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2001/220/SVV, tzv. směrnice o právech oběti, která byla do vnitrostátního práva implementována zákonem č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávání policistů v této oblasti je dále zakotveno v Implementačním plánu a Strategie prevence kriminality v České republice na léta 2022 – 2027 v oblasti „Pomoci obětem trestných činů a jejich podpory“ a zajištění vstřícného a citlivého přístupu ke zvlášť zranitelným obětem prostřednictvím vzdělávání policistů. Dále v Akčním plánu prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2023 – 2026 v oblasti dalšího prohlubování vzdělávání a specializace profesí, které přicházejí do styku s osobami ohroženými domácím a genderově podmíněným násilím za účelem citlivého přístupu k obětem, zajištění bezpeční a přístupu ke spravedlnosti oběti těchto forem násilí.
Policejní prezidium České republiky upřesňuje, že vzdělávání příslušníků Policie České republiky není soustředěno pouze na Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy. Na vzdělávání se podílí rovněž i další instituce, jako např. Policejní akademie České republiky v Praze, Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze a Holešově, Školní policejní střediska.
Úřad služby kriminální policie a vyšetřování Policejního prezidia České republiky garantuje procesní správnost policejního vzdělávání a současně realizuje specializované výcvikové programy. V rámci policejních vzdělávacích zařízení jsou systematicky školeni policisté se zaměřením na aplikaci právních předpisů, identifikaci a práci s oběťmi trestných činů, využívání specializovaných výslechových místností a rozvoj dalších klíčových kompetencí nezbytných pro výkon služby. Mezi stěžejní vzdělávací programy patří kurzy Dítě v trestním řízení, Výslech osoby mladší 18 let a zvlášť zranitelné oběti a Oběti trestných činů a domácí násilí – školitel. Nedílnou součástí práce s oběťmi trestných činů a snížení rizika sekundární viktimizace je rovněž krizová intervence, kterou zajišťují speciálně vyškolení krizoví interventi.
K otázce č. 2: Problematika viktimologie, včetně teorie tzv. „viny oběti“, je součástí povinného vzdělávacího curricula všech příslušníků Policie České republiky. Je vyučována od zavedení současného systému základní odborné přípravy (ZOP), který probíhá od roku 2015. V rámci předmětů právo, komunikace a policejní etika, je kladen důraz zejména na zásady vhodného jednání s obětí trestného činu, rozlišení zvlášť zranitelných obětí, pravidla krizové komunikace, poučení o právech a povinnostech obětí a odkazování na subjekty poskytující odbornou pomoc. Obsah je dále průřezově rozvíjen v dalších tematických blocích (např. domácí násilí). Získané znalosti jsou procvičovány v modelových situacích a ověřovány v závěrečné zkoušce.
Nad rámec základní odborné přípravy je problematika prevence sekundární viktimizace obsažena v řadě specializačních kurzů, zaměřených mj. na trestní právo, přípravu a provádění výslechu, postavení poškozeného v trestním řízení či jednání se zvlášť zranitelnými osobami. Doplněním vzdělávací nabídky je rovněž Edukační policejní on-line systém, který mimo jiné obsahuje samostatný kurz „Oběti trestných činů“. Tento kurz se věnuje porozumění potřebám obětí, prevenci sekundární viktimizace a zlepšení komunikačních dovedností příslušníků.
kpt. Mgr. Klára Szabová,
10. 10. 2025