Šéfové policejních sborů jednali v Praze
V rámci Salcburského fóra byla projednána řada témat a zdůrazněn význam sdílení informací pro policejní práci.
Ve dnech 23. – 24. října 2025 se v Praze uskutečnilo setkání policejních šéfů zemí Salcburského fóra za českého předsednictví. Jednání se zúčastnily všechny členské státy, tedy Česká republika, Bulharsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko, a vyjma Rakouska a Maďarska byly zastoupeny policejními prezidenty.
Zatímco se první blok diskusí zabýval drogovou trestnou činností, tak ten druhý byl věnován vzrůstajícímu trendu radikalizace mladistvých.
Výstupem jednání, kterého se rovněž zúčastnil zástupce Europolu, bylo přijetí Společné deklarace, ve které se policejní šéfové shodli na důležitosti posilovat mezinárodní spolupráci v regionu Salcburského fóra, a to prostřednictvím intenzivnější výměny informací, harmonizací metodik prevence, koordinací společných operací a sdílení dobré praxe.
24. října 2025
plk. Jozef Bocán
tiskový mluvčí, Policejní prezidium ČR