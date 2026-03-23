Policie České republiky – KŘP Libereckého kraje
Sedmiletý cyklista bez přilby vjel do silnice před auto
Řidička střetu nemohla zabránit, nicméně díky její nižší rychlosti jsou následky nehody mírné.
Bez doprovodu osoby starší 15 let a bez přilby se v sobotu v podvečer proháněl po silnicích v Novém Boru teprve 7letý cyklista. Potom, co vyrazil z chodníku rovnou na nejrušnější třídu T. G. Masaryka bez rozhlédnutí, vjel rovnou do jízdní dráhy osobnímu vozidlu tovární značky Nissan Micra. Jeho řidička neměla šanci auto ubrzdit a cyklista nejprve naletěl na kapotu, potom na čelní sklo a následně spadl na zem. Na první pohled vyvázl z nehody bez vážnějších následků, ovšem z preventivních důvodů se v českolipské nemocnici podrobil řadě vyšetření. Podle předběžných zpráv utrpěl jen zranění lehčího charakteru.
Dobře jistě nebylo ani řidičce středních let, která měla, a to ne vlastní vinou, na kapotě svého vozu tak malého chlapce. V této souvislosti připomínáme, že děti mladší 10 roků smí jezdit na kole po silnici jen pod dohledem osob starších 15 let a také musejí mít během jízdy na hlavě upevněnou cyklistickou přilbu. Rodiče, dbejte na to, aby vaše děti tyto povinnosti dodržovaly, jde přeci o jejich zdraví a životy.
23. března 2026
por. Bc. Ivana Baláková