Sedmdesát poškozených vozidel a škoda přesahující milion a půl

České Budějovice - Sídlištního Fantoma, který ničil vozidla, dopadli českobudějovičtí policisté.

Více jak měsíc řádil na českobudějovickém předměstí dvaatřicetiletý muž, který v jakoukoliv denní dobu a nenápadně procházel kolem vozidel a zanechával na nich svůj podpis, o který nikdo z majitelů aut nestál. Škrábance po celých stranách vozidel a škody v řádech tisíců až desetitisíců korun sužovaly majitele vozidel v ulicích Plzeňská, Průběžná, Čéčova i Zachariášova. Některá auta se stala terčem vandala dokonce opakovaně. Procházkám, při kterých sídlištní fantom nenápadně poškozoval vozidla, učinili přítrž policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město. Ti se totiž případu věnovali po celou dobu maximálně jak ve službě, tak mimo ni. Vandal je nenechal v klidu, a tak po službě chodili na sídliště vyhlížet možného pachatele znovu. Úspěšní byli minulý čtvrtek, když se do ulic vydali opětovně, a všimli si muže, který se kolem vozidel pohybuje dost "natěsno", aby nebylo vidět, že v ruce má předmět, kterým auta poškozuje. Tentokrát mu jeho procházka se zábavou skončila. Policisté muže zadrželi a ten nekladl ani odpor. Ke svému počínání se přiznal, a co ho k tomu vedlo, nedokázal úplně říct. Policisté z obvodního oddělení České Budějovice - město, na případu odvedli skvělou práci. Po jeho zpracování případ předali kriminalistům, kteří zahájili mužovo trestní stíhání. Muže viní ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Státnímu zástupci předali podnět k návrhu na vzetí obviněného do vazby, který byl akceptován. Vandal po sobě zanechal sedmdesát poškozených vozidel a škodu přesahující milion a půl korun.

kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@pcr.cz

14. ledna 2025

