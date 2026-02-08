Policie České republiky – KŘP Středočeského kraje
Se zvířátky internetem tam a zase zpátky s podtitulem Neztrať se v kyberprostoru
Preventivní projekt Středočeské policie bezpečně v kyberprostoru navštívilo v kutnohorské Základní a Praktické škole téměř 100 žáků společně se svým pedagogickým dozorem. Projekt se dětem představil během prosince 2025 a ledna 2026.
Volba tématu nebyla náhodná. Lektorský tým složený z policejních preventistů por. Mgr. Vendulky Marečkové a por. Bc. Milana Nováka se zaměřil na prevenci nástrah v kyberprostoru a na sociálních sítích. Smyslem expozice bylo upozornit na hrozby internetu a sociálních sítí. Děti se hravou formou snažily pomáhat zvířátkům v online zoo s jejich problémy na síti.
Naše zoologická zahrada je totiž velice zvláštní. Internet zde používají všechna zvířátka. Tablety, počítače, notebooky, chytré telefony jsou součástí jejich každodenního života. Během procházky po zahradě děti zjistí, jaké radosti, ale i strasti může internet způsobit. Prostřednictvím příběhu jednotlivých zvířátek jim zkušení edukátoři vysvětlí možná rizika spojená s používáním internetu.
Hned ve dveřích uvítá děti zpěv ptáků, který je provází celým programem. Po uvítání a přestavení projektu je policisté dovedou k výběhu s opičákem Oldou, který je na internetu závislý. Popovídají si o závislosti a poradí Oldovi, jak trávit volný čas jinak.
Panda Pavel ve druhém výběhu se trápil s tím, že o něm hyeny napsaly, že je tlustý. Tady jsme se seznámili s pojmy kyberšikana a jak se jí bránit. Prostřednictvím žirafy Žanety se žáci dozvědí, jak pracovat s informacemi. Antilopa Adam a Agáta se stanou objetí internetového predátora. Na nich se děti naučily, jak je nebezpečné sdílet osobní informace. Tučňákovi Tondovi, který se fotil v plavkách, poradily, jaké fotky může zveřejňovat a které jsou ke zveřejnění zcela nevhodné.
Volba tématu není náhodná. Počet trestných činů v oblasti kyberkriminality a problémy s ní spojené. Za pomocí zvířátek chceme žákům předat co nejvíce informací, aby se i oni nestali obětí a předešli nevhodnému chování na internetu.
Velké poděkování patří zejména ředitelce jmenované školy Mgr. Lídě Janouškové, úžasné paní učitelce Mgr. Jaroslavě Lázničkové, dále asistentu Pavlovi Francovi a hlavně všem dětem, které se velmi zapojovaly do diskuze na uvedené téma.
Pro velký úspěch a zájem připravuje tým preventistů opakovaně tento projekt postupně představit žákům základních škol na Kutnohorsku.
por. Mgr. Vendulka Marečková
8. února 2026