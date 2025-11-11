Policie České republiky – KŘP Pardubického kraje
Se zraněním skončila v nemocnici
Hledáme svědky střetu chodkyně a vozidla, které z místa odjelo.
V pátek 7. listopadu v 11:44 hod. v Moravské Třebové v ulici Piaristická mělo dojít ke střetu vozidla s chodkyní, která šla po levé straně vozovky. Žena utrpěla zranění, se kterým byla převezena do nemocnice.
Svitavští policisté žádají svědky, kteří střet viděli, případně řidiče, kteří místem projížděli a mají z uvedené doby záznam na svých palubních kamerách, aby je kontaktovali. Zároveň žádají samotného řidiče neznámého vozidla, aby se ozval. Kontaktovat můžete přímo dopravní policisty na čísle 974 572 350 nebo využít linku 158.
11. listopadu 2025
por. Mgr. Dita Holečková