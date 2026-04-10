Policie České republiky – KŘP Olomouckého kraje
Se zbraní v ruce si vzal láhev rumu
Z regálu si vzal láhev rumu, ale místo toho aby zaplatil, vytáhl zbraň a požadoval navíc peníze.
Včera ráno jsme přijali oznámení o možné loupeži na jedné benzinové stanici v Litovli. Na místo ihned vyrazila policejní hlídka, která zjistila, že kolem 5. hodiny na prodejnu vešel muž. Ten si vzal z regálu láhev rumu a přistoupil k obsluze. Zaplatit však nechtěl, z kapsy vytáhl pistoli a po ženě u pokladny požadoval peníze. Ta se nezalekla a odbyla ho s tím, že žádné peníze nemá. Muž se tak spokojil alespoň s lahví rumu a z prodejny odešel.
Mladá žena za ním vyběhla a požadovala po něm zaplacení láhve. Na to jí muž odvětil, ať zavolá policii a ukázal jí řidičský průkaz.
Případ si na místě převzali kriminalisté a ihned se rozjelo pátrání po ozbrojeném pachateli. Toho se podařilo dohledat a zadržet na ubytovně. Policisté u něj nalezli předmětnou zbraň. Jednalo se o plynovou pistoli. Jelikož 46letý muž nadýchal přes dvě promile, skončil na protialkoholní záchytné stanici. Po vystřízlivění ho kriminalisté obvinili ze zvlášť závažného zločinu loupež. Obviněný svého jednání litoval a kriminalistům tvrdil, že se chtěl nechat zadržet. To se mu splnilo a teď mu dokonce hrozí až deset let za mřížemi. Kriminalisté dnes podají podnět k podání návrhu na vzetí obviněného do vazby.
por. Mgr. Ivana Skoupilová
10. dubna 2026