Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje

Se zbraní přepadl trafiku

Hledáme pachatele loupeže v Brně. 

Ve středu krátce před 20. hodinou došlo v Brně na Hudcově ulici k loupežnému přepadení trafiky. Neznámý pachatel vyšší postavy, oblečený v tmavé bundě s kapucí a kšiltovkou na hlavě, se zbraní v ruce vyzval prodavačku k vydání hotovosti. Ta stiskla tísňové tlačítko, načež muž z místa utekl. Nikomu se nic nestalo.

Policie po něm nyní pátrá. Pokud jste si všimli čehokoli podezřelého, kontaktujte tísňovou linku 158.

Nesnažte se ho sami zadržet – může být nebezpečný.

por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 28. ledna 2025

Související dokumenty

  • Audio - Výzva.mp3
    Velikost souboru: 546,7 KB / formát MP3

