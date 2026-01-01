Policie České republiky – KŘP Jihomoravského kraje
Se zbraní přepadl trafiku
Hledáme pachatele loupeže v Brně.
Ve středu krátce před 20. hodinou došlo v Brně na Hudcově ulici k loupežnému přepadení trafiky. Neznámý pachatel vyšší postavy, oblečený v tmavé bundě s kapucí a kšiltovkou na hlavě, se zbraní v ruce vyzval prodavačku k vydání hotovosti. Ta stiskla tísňové tlačítko, načež muž z místa utekl. Nikomu se nic nestalo.
Policie po něm nyní pátrá. Pokud jste si všimli čehokoli podezřelého, kontaktujte tísňovou linku 158.
Nesnažte se ho sami zadržet – může být nebezpečný.
por. Petr Vala, tiskový mluvčí, 28. ledna 2025