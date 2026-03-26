Se zákazem řízení ujížděl policistům, nyní se bude za své skutky zpovídat soudu
Policisté z Hejnic známého recidivistu vyřešili ve zkráceném přípravném řízení během 48 hodin.
V pondělí 23. března, krátce po půl druhé hodině odpolední prováděli policisté z obvodního oddělení Hejnice hlídkovou činnost v katastru obce Raspenava, kde kolem nich projíždělo vozidlo Škoda Octavia. Dle provedené lustrace v dostupných policejních systémech hlídka zjistila, že vozidlo je opatřeno jinými registračními značkami, než které mu byly přiděleny. Policisté se proto rozhodli vozidlo zastavit výstražným zvukovým zařízením, na které ale řidič Octavie nereagoval a ve své jízdě pokračoval. Hlídka se za ním vydala a o několik set metrů dále se řidič rozhodl zastavit a z vozidla utíkat pryč. Nestihl však své vozidlo zabezpečit proti pohybu. To se samovolně rozjelo a narazilo do stojícího služebního vozidla zasahující hlídky, která již byla v patách prchajícího řidiče. Toho po chvíli dopadla a záhy zjistila důvod jeho útěku.
Osmatřicetiletý recidivista měl totiž platné zákazy řízení, a to až do léta roku 2028. Navíc provedený test na přítomnost alkoholu měl sice negativní, ale orientační test na ovlivnění návykovými látkami hlídce odmítl. Recidivista tak doputoval do policejní cely, kde si od hejnických policistů převzal záznam o sdělení podezření z přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání, za který mu hrozí odnětí svobody až na 2 léta. Pro jeho recidivu bude projednán ve společném řízení.
26. března 2026
