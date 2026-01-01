Policie České republiky  

Se zákazem řízení si vyjel v zimě na motocyklu

Muži, který usedl se zákazem řízení na motocykl, turnovští policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu. 

Včera policisté z Obvodního oddělení v Turnově ve zkráceném přípravném řízení sdělili 35letému muži podezření ze spáchání přečinu maření výkonu úředního rozhodnutí, kterého se dopustil tento týden v pondělí odpoledne. Tehdy ho krátce po půl druhé hodině policisté z oddělení silničního dohledu kontrolovali při jízdě na motocyklu – skútru Zongshen Road Runner 125 v Turnově v ulici Přepeřská. Provedenou kontrolou policejní hlídka zjistila, že má podezřelý v současné době vysloven Městským úřadem v Turnově zákaz řízení všech motorových vozidel, a to až do května letošního roku. V případě odsouzení mu tak nyní hrozí i trest odnětí svobody až na dva roky.


7. 1. 2026
nprap. Dagmar  Sochorová
tisková mluvčí

