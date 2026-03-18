Se čtyřkolkou havaroval pod vlivem alkoholu
Muži, který pod vlivem alkoholu nezvládl řízení čtyřkolky, semilští dopravní policisté sdělili podezření ze spáchání přečinu.
V uplynulých dnech policisté z Dopravního inspektorátu v Semilech ve zkráceném přípravném řízení sdělili 54letému muži podezření ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, kterého se dopustil 10. února letošního roku. Tehdy několik málo minut před osmnáctou hodinou jel po silnici druhé třídy od Vítkovic na Rezek, kde ve stoupání na přímém úseku silnice vyjel vlevo do protisměru částečně až na zasněženou krajnici a havaroval, přičemž upadl na vozovku. Zraněného podezřelého, který neměl při jízdě na uvedené čtyřkolce nasazenou ani ochrannou přilbu, převezla posádka zdravotnické záchranné služby na vyšetření do liberecké nemocnice. Vzhledem k tomu policisté u něj na místě nehody neprovedli dechovou zkoušku a vyžádali si v nemocnici ke zjištění alkoholu odběr jeho krve. Provedeným rozborem odebrané krve byl zjištěn pozitivní výsledek, a to 2,45 promile. Podezřelému nyní za spáchání uvedeného přečinu hrozí v případě odsouzení trest odnětí svobody až na tři roky.
18. 3. 2026
nprap. Dagmar Sochorová
tisková mluvčí