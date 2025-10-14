Policie České republiky – KŘP hlavního města Prahy
Sdělení pro vyvěšení na úřední desce policejního orgánu podle § 64 odst. 4 tr. řádu
Č. j. KRPA-219368-152/TČ-2025-001376
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Obvodní ředitelství policie Praha III
služba kriminální policie a vyšetřování
odbor obecné kriminality
6. oddělení
Lupáčova 11, 130 00 Praha 3
Č. j. KRPA-219368-152/TČ-2025-001376 Praha 9. října 2025
Sdělení
pro vyvěšení na úřední desce policejního orgánu podle § 64 odst. 4 tr. řádu
Adresát: Andriy MAHURSKYY nar. 2005
Adresa, na níž mají být písemnosti doručeny: Terezínská 702/7, 190 00 Praha - Letňany
Policejní orgán, který písemnosti odevzdal k doručení: Policie České republiky, Služba kriminální policie a vyšetřování, odbor obecné kriminality, 6. oddělení, Lupáčova 11, Praha 3
Doručované písemnosti:
1) Č.j. KRPA219638-124/TČ-2025-001376 - usnesení § 80 odst. 1 tr. řádu
2) Č.j. KRPA219638-125/TČ-2025-001376 - usnesení § 80 odst. 1 tr. řádu
Protože adresát nebyl při doručování uvedených písemností policejního orgánu zastižen, písemnosti byly uloženy. Jelikož si adresát písemnosti ve lhůtě 10 dnů nevyzvedl, považuje se podle zákona desátý den této lhůty za den doručení. Jelikož po uplynutí této lhůty nebylo možné písemnosti vhodit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byly vráceny odesílajícímu policejnímu orgánu.
Uložené písemnosti si můžete vyzvednout v pracovních dnech v pondělí až čtvrtek od 07:30 - 15:00 hodin, v pátek od 07:30 - 14:00 hodin na služebně policejního orgánu na výše uvedené adrese.
Vezměte s sebou občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
por. Mgr. Tomáš Pokorný
komisař
Vyvěšeno dne: 14.10.2025
Sejmuto dne: 14.11.2025